Analyse: „Angriff auf Sicherheit unseres Staates“

„Es ist nun sehr wichtig, die Bevölkerung klar und verständlich über die Aufarbeitung dieses schweren Cyberangriffs zu informieren, damit keine Verschwörungstheorien entstehen. Das Innenministerium ist unser Fels in der Brandung der Sicherheit und benötigt die höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Dazu gehören die besten technischen Systeme zur Abwehr von Angriffen und sehr gut ausgebildete und erfahrene interne und externe Spezialisten im Kampf gegen die Computerkriminalität.“