Vienna Vikings stehen erneut im ELF-Finale

Die Vienna Vikings haben erneut das Finale der European League of Football (ELF) erreicht. In einem spannenden Halbfinale gegen Nordic Storm aus Dänemark setzten sich die Wiener am Samstag vor 5.000 Zuschauern auf der Hohen Warte mit 28:20 (14:14) durch. Im Endspiel am 7. September in Stuttgart warten entweder die Munich Ravens oder Stuttgart Surge, die sich am Sonntag in München duellieren. Für die Vikings ist es die dritte Final-Teilnahme in vier Jahren.