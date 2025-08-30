Fast 87 und mit 180 km/h auf der Rennstrecke

Vor über 37 Jahren wurde in Schwanenstadt das letzte internationale Straßenrennen gefahren, wenn am Sonntag ab 8.30 Uhr der 14. Oldtimer Grand Prix in „Schwauna“ über die Bühne geht, schlagen die PS-Herzen aber nicht weniger intensiv als damals. Zumal es echte Schmuckstücke und auch wahre Raritäten zu sehen gibt. Ein Beispiel gefällig?