St. Pölten nach 2:0 bei Rapid II wieder Erster

Ein Doppelschlag fixierte den SKN-Erfolg über die Jung-Hütteldorfer – Marc Stendera traf in der 60. Minute, der von Rapid ausgeliehene Furkan Dursun zwei Minuten später. In Salzburg gingen die Gastgeber schon nach wenigen Sekunden durch Paul Lipczinski in Führung. Danach scorten Matthias Gragger (13.) und Joshua Steiger (16.) für Amstetten, ehe Denizcan Cosgun das 2:2 gelang (65.).