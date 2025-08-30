St. Pölten nach 2:0 bei Rapid II wieder Erster

Bremen-Comeback in letzter Sekunde gegen Bayer 04
Ilzer-Elf verliert
Der SKN St. Pölten hat am Samstag wieder die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Liga übernommen.
Die Niederösterreicher feierten einen 2:0-Auswärtssieg über Rapid II und liegen damit zwei Punkte vor der Admira, die sich bereits am Freitag 4:0 bei Austria Klagenfurt durchgesetzt hatte. Austria Salzburg und Amstetten trennten sich mit einem 2:2.
Ein Doppelschlag fixierte den SKN-Erfolg über die Jung-Hütteldorfer – Marc Stendera traf in der 60. Minute, der von Rapid ausgeliehene Furkan Dursun zwei Minuten später. In Salzburg gingen die Gastgeber schon nach wenigen Sekunden durch Paul Lipczinski in Führung. Danach scorten Matthias Gragger (13.) und Joshua Steiger (16.) für Amstetten, ehe Denizcan Cosgun das 2:2 gelang (65.).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.