Tech-Messe

IFA setzt auf KI, Roboter und Nachhaltigkeit

Elektronik
29.08.2025 07:44
Aus der „Internationalen Funkausstellung“ in Berlin wird „Innovation For All“.
Aus der „Internationalen Funkausstellung“ in Berlin wird „Innovation For All“.(Bild: AFP/APA/John MACDOUGALL)

Künstliche Intelligenz und Haushaltsroboter stehen im Fokus der Tech-Messe IFA, die am 5. September in Berlin beginn. Zu den Innovationen gehören unter anderem Backöfen, die mit KI-Unterstützung die vorhandenen Zutaten erkennen, ein Rezept vorschlagen oder das Programm für die optimale Zubereitung auswählen. Sie sind in der Lage, präzise die Garzeit zu kalkulieren – ohne Türöffnen oder Stäbchentest.

Das Marktforschungsunternehmen NIQ beobachtet zur IFA, dass Roboter immer stärker den Alltag im Haushalt übernehmen: „Staubsauger, Fensterputzer, Rasenmäher – alles wird automatisiert.“ Vor allem Hersteller aus China drängen der NIQ-Analyse zufolge mit kurzen Innovationszyklen und aggressiver Preisstrategie auf den Markt. Besonders Fensterputzroboter und Mähroboter seien stark gefragt.

Mähroboter schonen Igel
Der Roboter-Boom wird durch konkrete Innovationen vorangetrieben. Bei der ersten Generation der Mähroboter mussten die Begrenzungen des Gartens und Hindernisse auf der Rasenfläche noch aufwendig durch Begrenzungskabel signalisiert werden. Moderne Mähroboter benötigen das nicht mehr und finden mithilfe von KI selbstständig heraus, wohin sie sich bewegen dürfen. Sie sind auch in der Lage, Tiere auf dem Rasen, etwa einen Igel, zu erkennen und zu umkurven.

Im Smart-Home erkennen Putzroboter dank einer Kamera mit KI-Analyse, dass ein Schuhband auf dem Wohnzimmerteppich nicht eingesaugt werden sollte.

Bei den Elektrokleingeräten sind aktuell Heißluft-Fritteusen („Airfryer“) buchstäblich das heiße Ding. Sie stünden für neue Konsummuster und bedienten gleich mehrere Mega-Themen in der Gesellschaft: gesunde Ernährung, Energieeffizienz, Schnelligkeit und einfache Zubereitung, so Alexander Dehmel, Experte für technische Konsumgüter bei NIQ.

Innovation inszenieren
IFA-Geschäftsführer Leif Lindner betonte, die Abkürzung IFA stehe nicht mehr für „Internationale Funkausstellung“, sondern für „Innovation For All“. Dabei gehe es nicht nur darum, Produktneuheiten zu präsentieren, sondern Trends, Marken und andere Inhalte für ein breites Publikum zu inszenieren.

Künstliche Intelligenz ist Linder zufolge heuer „das unsichtbare Betriebssystem der IFA“. „KI verändert gerade die Art, wie wir denken, wie wir arbeiten, wie wir miteinander kommunizieren. Und auf der IFA wird KI mehr oder weniger überall erlebbar sein.“

Neben KI und Robotik sei Nachhaltigkeit das dritte Top-Thema der IFA. Die Messe reagiert damit auf einen Branchentrend. Experten schätzen, dass aufbereitete Gebrauchtgeräte („refurbished“) bei Smartphones aktuell einen Marktanteil von rund zehn Prozent ausmachen.

Laut den NIQ-Marktforschern schafft die Kombination von Händlergarantie, neuem Gehäuse und geprüfter Technik für viele Käufer eine echte Alternative. „Das Thema trifft den Nerv von Nachhaltigkeit, Preisbewusstsein und einer neuen Konsum-Ethik.“

Zielgruppe „Gen Z“
Um jüngere Leute besser ansprechen zu können, bietet die IFA in diesem Jahr den Stars der sozialen Medien bessere Arbeitsbedingungen. Im Palais am Funkturm können Influencer und Content Creator aus professionellen Studios streamen und eine Bühne für Live-Formate nutzen.

  An die jüngere Zielgruppe richtet sich auch der „Mobility Track“, auf dem neue E-Bikes und E-Roller ausprobiert werden können. Ergänzt wird das Programm für die Generation Z mit einem „Beauty Hub“ rund um Pflegeprodukte sowie einem Bereich für Gamer.

Umfangreiches Open-Air-Programm
Zur IFA-Tradition gehört auch ein Open-Air-Programm: Den Auftakt am 4. September machen die Deutschrock-Sängerin Deine Cousine, Evil Jared und Krogi sowie Sorvina, Danilo Timm und Anne West. Am Samstag (5.9.) folgen Joy Denalane und Max Herre. Am Sonntag tritt Ikkimel zusammen mit Gästen auf. Der Auftritt der Rapperin ist mit über 10.000 Tickets bereits ausverkauft. Das Programm endet am Montag (7.9) mit Jan Böhmermann und Olli Schulz und ihrem Podcast „Fest & Flauschig“. Der Eintritt ist mit einem IFA-Ticket frei.

