Pelziger Besucher

Rasant unterwegs! Fuchs schließt sich F1-Stars an

Formel 1
30.08.2025 17:41
Ob sich der Fuchs der Jagd nach der Bestzeit anschließen wollte?
Ob sich der Fuchs der Jagd nach der Bestzeit anschließen wollte?

Da wollte wohl jemand im Kampf um die Poleposition mitmischen ... Während der Formel-1-Tross am Samstag im Qualifying mit Highspeed um den Circuit Park Zandvoort heizte, tat es ihm ein Fuchs gleich. 

Verblüfft funkte Ferrari-Fahrer Charles Leclerc an seine Box. Hatte er tatsächlich gerade einen Fuchs über den Asphalt eilen sehen? Ja, hatte er.

Dass unweit seines Baus auf einmal 20 Rennautos ihre Runden drehten, dürfte das Tier wohl nicht gerade kommen sehen haben, entsprechend erschrocken floh der Fuchs von der Strecke. Gott sei Dank blieb der pelzige Besucher unverletzt, das Qualifying konnte ohne bösen Zwischenfall über die Bühne gehen.

krone Sport
