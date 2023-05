Tori Amos: Klangerlebnis der geschmeidigen Art

Gut Ding braucht bekanntlich Weile: Nach gleich zwei pandemiebedingten Terminverschiebungen war es am Samstagabend endlich so weit. Knapp zwei Stunden lang verzauberte Tori Amos das internationale Publikum im Festspielhaus St. Pölten. Viele eingefleischte Fans zollten ihrer Ikone in der niederösterreichischen Landeshauptstadt mit Standig Ovations Anerkennung.