Asylwerber sollen sofort Vollzeit arbeiten können

Insgesamt könnten in beiden Quartieren bis zu 400 Personen untergebracht werden. Für Bürgermeister Klaus Luger (SP) ist Hajarts Vorschlag „halbherzig“. „Wenn schon Beschäftigung, dann in Zeiten von Arbeitskräftemangel in allen Branchen – und nicht ein paar Stunden täglich, sondern Vollzeit“, so der rote Stadtchef. Am Zug sei die Bundesregierung, in der Hajarts Parteifreunde von der ÖVP sitzen. „Asylwerbern müsste möglichst rasch ein Deutschkurs angeboten werden, da ist die Regierung säumig. Sie müsste auch die Möglichkeiten schaffen, dass Asylwerber sofort arbeiten können. In Zeiten, wo fast überall Personal gesucht wird, nehmen sie niemand einen Arbeitsplatz weg“, meint Luger.