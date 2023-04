Streit um Asylquartiere: Das sagen die Ortschefs

Im ehemaligen Ibis-Hotel beim Linzer Hauptbahnhof sollen bis Jahresende 300 Flüchtlinge unterkommen, im benachbarten aufgelassenen ÖBB-Lehrlingsheim sollen bis zu 100 Personen einziehen. In Braunau öffnete erst vergangene Woche eine alte Berufsschule als Quartier für Asylwerber. Hintergrund der neuen Unterkünfte: In Wien musste die Bundesbetreuungsagentur (BBU) kürzlich ein Heim zusperren und nach Ersatz suchen. In Oberösterreich wurde man fündig.