Ibis-Hotel wird Unterkunft für 300 Flüchtlinge

Als die Geschichte Ende November aufpoppte, reagierte SP-Bürgermeister Klaus Luger ablehnend auf das Vorhaben. Er sei in die Pläne nicht eingebunden und spreche sich unmissverständlich gegen eine Asylunterkunft in dem leer stehenden Hotel aus, ließ er wissen. „Die Lage beim Bahnhof ist sachlich völlig inakzeptabel. Der Standort in direkter Nähe zum Bahnhof, zum Volksgarten und zu Stadtgebieten mit hoher Migrantenquote spricht dagegen“, so Luger. Die Versorgung von 300 jungen Männern wäre besonders für dieses Stadtgebiet eine Überforderung. Zudem würde Linz seine Aufgabe bei der Asylbetreuung überproportional erfüllen. Es sei an der Zeit, dass auch andere Bezirke ihre Quote erfüllen.