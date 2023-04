„Asylwerber sollen Parks und Straßen reinigen“

Wir müssen das Beste aus der Situation machen“, sagt der Linzer Stadtvize Martin Hajart (ÖVP) im Hinblick auf jene Asylwerber, die – wie berichtet – in den kommenden Tagen ins ehemalige Ibis-Hotel sowie ins frühere Lehrlingsheim der ÖBB in der Unionstraße einziehen werden. Auch wenn von der Bundesbetreuungsagentur (BBU) zugesagt wurde, dass die Zahl von 100 Asylwerbern in der ehemaligen Bettenburg beim Linzer Hauptbahnhof nicht überschritten werden soll und die Unterbringung bis Jahresende befristet ist, ist die Unruhe in der Stadt groß. „Denn niemand weiß genau, wer kommen wird“, sagt Hajart. Er schlägt deshalb vor, dass man sich vonseiten der Stadt Gedanken macht, wie man die Neuankömmlinge in Linz beschäftigen kann.