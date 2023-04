Kogler zu Gesundheitskrise: „Regierung schaut hin“

Die Krise im Gesundheitssystem ist aktuell in aller Munde: Auch im Nationalrat ist am Donnerstag lebhaft darüber gestritten worden. Die Opposition - allen voran die SPÖ, die das Thema auf die Tagesordnung setzte - hielt der Regierung vor, nichts gegen den massiven Personalmangel in Spitälern und der Pflege sowie den Ärztemangel zu tun. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) musste daraufhin Kanzler Nehammer verteidigen.