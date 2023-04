So soll die Zweiklassenmedizin abgeschafft werden

Möglich machen soll das mehr Geld: Im Zuge des Finanzausgleichs versucht Rauch nämlich mehr Geld für die ambulante medizinische Versorgung zu gewinnen. In diesem Zusammenhang müsse es für die Ärzte weniger attraktiv werden, in die Wahlarztpraxis zu gehen, sagte er am Mittwoch in der Diskussionsreihe „Klartext“ des ORF-Radios Ö1. Für die Patienten müsse „der Zugang möglich sein mit der E-Card, nicht mit der Kreditkarte“, so der Minister.