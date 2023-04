Kooperation bei Hunger, Hunden und Spezialkräften

Hunde demonstrieren militärisches Können

Besuch in der nationalen Hunde-Akademie in Accra: „Chili“ und „Flip“, zwei Vierbeiner, die in Österreich ausgebildet wurden, zeigen ihr militärisches Können: Sie erschnüffeln Drogen, stellen Verdächtige. Die Partner mit der kalten Schnauze kommen im Kampf gegen Schmuggel, gegen die organisierte Kriminalität sowie bei der Terrorabwehr in Ghana zum Einsatz.