„Kocher versteht nicht die Kollektivverträge“

Für riesengroße Aufregung hat der jüngste Vorstoß von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit gesorgt. Bei einer Veranstaltung an der Wirtschaftsuniversität Wien meinte er, angesprochen auf die Berufschancen für ältere Menschen mit Beeinträchtigung, dass diese es „schwerer haben“, was auch an den Kollektivverträgen liege, die Ältere teurer machten. „Das ist aus meiner Sicht der größte Hemmschuh.“ Diese Aussagen trieben nicht nur die Gewerkschaft, sondern auch die Oppositionsparteien auf die Barrikaden.