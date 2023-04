Zahl der Arbeitslosen im März weiter rückläufig

Freude beim AMS-Chef und ein wenig Sorge

„Obwohl die Wirtschaftsrallye offensichtlich vorbei ist, kann das AMS noch einmal - und damit zum 25. Mal in Folge - eine sinkende Arbeitslosigkeit verkünden“, freute sich AMS-Chef Johannes Kopf über die Entwicklung. Etwa die Hälfte der Bundesländer und die Jugend weise aber bereits steigende Arbeitslosenzahlen auf. In den kommenden Monaten sei mit einer Eintrübung zu rechnen, so Kopf.