Fahrer für Schleppermafia: „Es ging mir ums Geld!“

Immer wieder sorgen schreckliche Bilder aus Todes-Lkw, in denen Flüchtlinge qualvoll ersticken, international für Entsetzen. Doch das skrupellose Geschäft der Menschenschmuggler läuft weiter: Kaum ein Tag, an dem in Österreich nicht ein Transport gestoppt wird. Die Fahrer landen hinter Gittern - nur wenn einer von ihnen auspackt, kommen die Ermittler auf die Spur der Schleppermafia.