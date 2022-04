Messer-Mord soll im Drogenrausch passiert sein

Verdächtiger schweigt und hat Gefängniserfahrung

Am Tatort fanden die Polizisten auch die Tatwaffe. Für den dringend Tatverdächtigen – einen in der Türkei geborenen Österreicher – wurde Untersuchungshaft beantragt. Der Mann hat bereits Gefängniserfahrung – er wurde bisher wegen Drogen- und Eigentumsdelikten verurteilt. Bei seiner Einvernahme am Donnerstagvormittag wollte sich der Festgenommene nicht zum Geschehen äußern. „Mein Mandant schweigt. Das habe ich ihm geraten“, erklärt Verteidiger Kurt Jelinek.