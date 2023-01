Zuerst Bier getrunken, dann tödlich zugestochen

Er hatte noch am 6. April um 6.30 Uhr früh selbst den Notruf gewählt, sich vor den Polizisten als Opfer einer Messer-Attacke ausgegeben. Jetzt ist der Österreicher (34) mit türkischen Wurzeln des Mordes an seinen langjährigen Bekannten (33) angeklagt. Mit „mehreren wuchtigen Messerstichen gegen den Brust-, Bauch-, Rücken- und Kopfbereich“ soll er den Einheimischen getötet haben, heißt es in der zwölfseitigen Anklageschrift. Zuvor hatten die beiden Nachbarn in einer Wohnung im Salzburger Stadtteil Parsch gemeinsam Alkohol getrunken.