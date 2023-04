Hangrutsche und Felsstürze: Sind wir in Gefahr?

Im Süden ist es am gefährlichsten

Überhaupt sei die Gefahr für rutschende Hänge nicht überall gegeben. Nördlich der Donau sorge das stabile Granit-Gestein für Sicherheit, dort gebe es nur einzelne Gefährdungszonen. Anders sehe es in der sogenannten Flyschzone, grob gesagt zwischen Mondsee und Grünau, aus. Dort ist der Boden am mobilsten, so der Experte. In diesem Gebiet kam es 2007 etwa zum folgenschweren Hangrutsch im Gschliefgraben bei Gmunden, als über 50 Gebäude evakuiert werden mussten.