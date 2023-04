Hangrutsch in St. Gilgen: Noch immer Lebensgefahr

13 Meter pro Tag

Laut dem Landesgeologen war der Hang am Donnerstag noch mit 13 Metern pro Tag nach unten unterwegs gewesen, am Dienstag liegt dieser Wert schon unter einem Meter. „Die dort betroffene Agrargemeinschaft und die Bundesforste kontrollieren mehrmals täglich vor Ort die Lage, markieren Spalten und Gräben und messen per Hand, wie schnell die Hangrutschung noch ist“, so Braunstingl. Auch eine Drohnenbefliegung findet täglich durch Grundbesitzer statt. So stehen hier den Experten auch Luftaufnahmen zur Lageeinschätzung zur Verfügung.