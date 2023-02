Zwei Baggerfahrer bei Felssturz erschlagen

Seit etwa 10.20 Uhr läuft in Steyr-Christkindl ein Großeinsatz der Rettungskräfte. Bei Sicherungsarbeiten an einer Felswand gab das Erdreich samt riesigen Brocken Gestein nach und donnerte in die Tiefe. Dabei wurden laut ersten Meldungen zwei Baggerfahrer von den Geröllmassen erfasst, verschüttet und getötet.