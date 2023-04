Schallenberg: Vietnam-Beziehungen auf Allzeithoch

Interesse an österreichischem Know-how in den Bereichen Maschinenbau

Im Vorfeld der Reise hatte die vietnamesische Seite vor allem Interesse an österreichischem Know-how in den Bereichen Maschinenbau geäußert. Bei der Konferenz meldeten führende vietnamesische Vertreter Bedarf an Infrastrukturlösungen für die rasant wachsenden Städte an, um das Verkehrschaos einzudämmen und Umweltprobleme zu verringern. Zum Abschluss der Reise am Dienstag wollte Schallenberg Industrie- und Handelsminister Nguyen Hong Dien treffen.