Schallenberg reist mit 21 Unternehmern nach Hanoi

Schallenberg wird am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in der Hauptstadt Hanoi erwartet. Für Montag sind Treffen mit Außenminister Bui Thanh Son, Regierungschef Pham Minh Chinh sowie Planungsminister Nguyen Chi Dung angesetzt. Am Dienstag trifft Schallenberg noch Industrie- und Handelsminister Nguyen Hong Dien. Begleitet wird er von einer großen Wirtschaftsdelegation, angeführt von Wirtschaftskammer-Vizepräsident Philipp Gady.