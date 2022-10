Wieso Steirer-Unternehmen in Vietnam expandieren

Industrie im Wachstum

Besonders stark wächst in Vietnam die Industrie, vor allem in den Metropolen Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt schießen neue Anlagen aus dem Boden. Damit wachsen auch die Ansprüche an Infrastruktur- und Umweltlösungen. Und hier können steirische Unternehmen definitiv punkten.