Greisen-Regime

Da hat nun also der amtierende US-Präsident Joe Biden mehr oder weniger deutlich gemacht, dass er auch bei den nächsten Wahlen für die Demokraten antreten will. Und sein Vorgänger Donald Trump lässt ebenso keinen Zweifel daran, dass auch er wieder für das Weiße Haus kandidieren wird. Dabei müssen wir uns vor Augen halten, dass Biden am 20. November dieses Jahres 81 Jahre alt wird - und Trump am 14. Juni 77. Beileibe also keine heurigen Hasen.