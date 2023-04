Abfahrtssperren bleiben Mittel gegen Blechlawinen

Navigationsgeräte haben die Reisenden automatisch von der Autobahn gelotst. Das ist mittlerweile verbessert. Und auch die Kontrollen wurden erweitert. Sprich: Durchreisende ohne Ziel in Österreich werden wieder zurück auf die A10 geschickt. Seit heuer neu: Zu Pfingsten und in den Sommerferien werden die Sperren durchgehend, also jeden Tag zu jeder Zeit in Kraft sein.