Der öffentliche Verkehr bleibt das große Problem

So weit ist man bei der unterirdischen Verlängerung, dem S-Link, noch nicht. Für den ersten Abschnitt vom Bahnhof bis zum Mirabellplatz läuft die Umweltprüfung. In weiterer Folge soll die Bahn im Endausbau bis nach Hallein fahren und die Hauptschlagader im Öffi-Netz darstellen. Der Mirabellplatz soll die neue Drehscheibe für die Busse werden. Auch weitere Bahnen wie Messe- oder Stieglbahn hängen von dem Projekt ab. Allgemein gibt es bei den Landtagsparteien Zustimmung. In der Landeshauptstadt regt sich aber auch Widerstand bei der Finanzierung der Errichtung und der laufenden Kosten.