Durchgehende Abfahrtssperren im Sommer

Staus in Hülle und Fülle gab es auch im Jahr 2022 auf Salzburgs Autobahnen. Aber auch Abfahrts- und Durchfahrtssperren an 76 Standorten, die an zehn Wochenenden schlagend geworden waren. „Das Instrument der Abfahrtssperren hat im Vorjahr grundsätzlich gut funktioniert und den Ausweichverkehr in den Anrainergemeinden verringert“, wird Verkehrslandesrat Stefan Schnöll in einer Aussendung zitiert, Zudem wird es Durchfahrtssperren im Großraum der Stadt Salzburg geben.