Zeigen die strikten A10-Abfahrtssperren Wirkung?

Es ist jedes Jahr dasselbe Bild: lange Staus auf der Tauernautobahn an Pfingsten und im Sommer. Autofahrer verlassen dann gerne die A10 und fahren durch die Ortschaften. Das verstopft die Landstraßen und damit auch die Gemeinden. Die Abfahrtssperren der A10 sollen dem entgegenwirken. Sie werden in enger Zusammenarbeit mit dem Land umgesetzt und sind heuer noch strenger: Am Pfingstwochenende und über den ganzen Sommer ist eine Abfahrt von der Autobahn mit ortsfremdem Kennzeichen nicht möglich. Der Autobahnbetreiber Asfinag behält sich vor, bei Stau auch kurzfristig zu sperren.