Grüne & SPÖ hinterfragen Geld für Flüchtlingscamp

„Wohlergehen statt Drangsalierung“

Die Grünen machen deswegen jetzt Druck auf Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP): Sie konfrontieren ihn am kommenden Donnerstag im Landtag mit einer mündlichen Anfrage, wie die Integrationssprecherin der Grünen, Ines Vukajlović, gegenüber der „Krone“ bestätigt: „Gelder des Landes dürfen nur an Einrichtungen gehen, in denen geflüchteten Menschen tatsächlich und nachweislich geholfen wird, sie geschützt sind und alle Menschenrechtsstandards eingehalten werden.“ Stelzer müsse offenlegen, „mit welchen Vorkehrungen er garantieren will, dass finanzielle Landeshilfe dem Wohlergehen von geflüchteten Menschen dient und nicht deren Drangsalierung“.