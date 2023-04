Flüchtlingshelfer gibt Preisgeld an Land zurück

Kritik an Gefängnis

Den Zorn des Aktivisten ausgelöst hat Folgendes: Im Flüchtlingscamp Lipa in Bosnien soll, wie berichtet, ein Abschiebezentrum mit Gefängnis entstehen. Für Rosandić „ein Verstoß gegen die Menschenrechte“. In Lipa steckt auch oberösterreichisches Geld. Die Landesregierung finanzierte 2021 den Wiederaufbau der Wasserversorgung im Lager mit 110.000 Euro. Gefängnis gab es dort damals noch keines. Petar Rosandić ist trotzdem sauer: „Österreich ist der Haupt-Geldgeber und will nichts von den Plänen gewusst haben, das ist absurd.“