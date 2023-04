Unsere Leser erzählen von Sommer-Urlaubsplänen

All-inclusive-, Frühbucher-, Campingurlaub - das Fernweh der Österreicher ist groß. Auch wenn aktuell so sehr aufs Sparen geachtet wird wie noch nie. Nach Corona-Krise, Ukraine-Krieg und Teuerungen in allen Lebensbereichen ist es verständlich, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher eine Auszeit vom Alltag wünschen, die Seele baumeln lassen wollen. Unsere Leser geben schon mal einen Einblick in ihre Sommer-Urlaubspläne!