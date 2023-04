Reise-Boom! Wo es uns heuer im Sommer hinzieht

Die meisten Übernachtungen verbuchte man im vergangenen Jahr in Kärnten (rund 2,6 Millionen), in Tirol (2,1 Millionen) und in Salzburg (861.000). Am preislich günstigsten fährt man heuer laut „camping.info“ in Vorarlberg (36,52 Euro pro Nacht), in Kärnten (35,83 Euro) und in Salzburg (31,46). In Wien würde man am günstigsten campen: 24,50 im Schnitt pro Übernachtung.