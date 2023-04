Das Wunder von Ostern in Wort, Bild und Bräuchen

Die Menschen waren immer schon kreativ, wenn es um die Darstellung der Passion Christi geht. Ein Beispiel dafür ist das Fastentuch von Trins. Von Aschermittwoch bis Karsamstag hängt es in der Pfarrkirche und verhüllt den Altar. Als eine Art „biblia pauperum“ (Armenbibel) erzählt das frisch restaurierte Kunstwerk vom Leben und Sterben Christi. Das in sechs Felder gegliederte Tuch aus dem frühen 17. Jahrhundert ist ebenso eindrucksvoll wie einzigartig. Neun Fastentücher dieses Typus gibt es in Tirol noch, acht sind in Museen verwahrt. Nur in Trins ist es heute noch in liturgischer Verwendung.