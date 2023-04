Ein Ostergrab in XXL feiert seine Auferstehung

Nach drei Tagen Arbeit leuchten die Kugeln, blüht der Garten und sprudelt das Wasser – Special Effects, erdacht anno 1770. Visuelle Kunstgriffe, die auch im 21. Jahrhundert ihre Wirkung nicht verfehlen. Wenn Andreas Eller in der Osternacht in der Kulisse des Heiligen Grabes steht und mit einer Holzkurbel den Heiland in den Himmel auffahren lässt, dann wird in der Pfarrkirche Schönberg das Wunder von Ostern eindrucksvoll sichtbar.