Burnout: Wenn Mama plötzlich nicht mehr kann

„Wenn es Psyche und Körper nicht gut geht, kann man sich auch nicht gut um die Kinder kümmern.“ Freunde hätten Marlene Fürst (Name von der Redaktion geändert) als Frohnatur beschrieben. Herzlich, arbeitsliebend, gerne in der Natur und unter Menschen, glücklich verheiratet und liebevolle Mama von zwei absoluten Wunschkindern. Nur, dass es in ihr drinnen eigentlich ganz anders aussah.