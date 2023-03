Polizei zu Totenkopf-Fund: „Zweifellos historisch“

Nachdem bei einer Flurreinigung am vergangenen Wochenende in Wallern (Bezirk Neusiedl am See) im Burgendland ein Schädelknochen entdeckt wurde, gibt die Polizei nun bekannt, dass der Fund „zweifellos als historisch eingestuft werden“ könne. An der Fundstelle sei man vor einigen Jahren bereits auf mehrere Knochen römischer Soldaten und einen Grabstein gestoßen.