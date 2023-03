Burgenland: Grausiger Fund bei Schottergrube

So wie immer zu dieser Jahreszeit sind derzeit vielerorts Putztrupps unterwegs, um einfach weggeworfenen Müll entlang von Gehwegen oder auf Wiesen einzusammeln und fachgerecht zu entsorgen. Die umweltfreundliche Aktion von 50 freiwilligen Helfern am vergangenen Wochenende in Wallern im Seewinkel war überschattet von einer ungewöhnlichen Entdeckung.