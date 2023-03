Erstmals Neutrinos am CERN in Genf nachgewiesen

Das Verständnis der Neutrinos, welche Elementarteilchen sind, soll so vertieft werden können, teilte die Universität Bern am Montag mit. Die Neutrinos hätten in der Frühphase des Universums eine wichtige Rolle gespielt und seien der Schlüssel, um grundlegende Naturgesetze zu erfahren. Zum Beispiel könne erforscht werden, wie die Teilchen Masse erlangen.