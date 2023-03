Vom Segen, sein Glück selbst gestalten zu können

„Das Glück is a Vogerl", schrieb einst Karl Kratzl in seinem Wienerlied. Allein: Das hieße, dass man selbst nichts für sein Glück tun kann. Und das stimmt ja nun nicht. Tatsächlich hat man das Ruder über weite Strecken selbst in der Hand. Schon „worauf wir uns fokussieren, wird zur Wirklichkeit“, betont Buchautorin Claudia Schallauer. Sie weiß, wie man es besser macht.