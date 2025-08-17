„Hoch wer ma’s nimma gwinnen!“ Rambo feiert 60er

Happy Birthday, Toni Pfeffer! 63 Einsätze fürs Nationalteam, 482-mal lief er für die Austria auf. In den Venen des „Eisenfußes“ fließt violettes Blut – den Legendenstatus im heimischen Fußball genießt er aber weit über die Grenzen Favoritens hinaus. Zu seinem 60. Geburtstag besuchte die „Krone“ den Niederösterreicher in seiner Heimat Türnitz.