England: 16-Jähriger bricht Rekord von Bellingham

Jude Bellingham ist einen Championship-Rekord los: Leicester-Youngster Jeremy Monga schrieb am Samstag Geschichte. Mit 16 Jahren und 37 Tagen traf er gegen Preston North End und löste damit den Ex-Dortmunder (16 Jahre, 63 Tage) als jüngsten Torschützen der zweiten englischen Liga ab. Der große Moment folgte kurz nach seiner Einwechslung. Am Ende stand für Leicester dennoch eine 1:2-Niederlage.