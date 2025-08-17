England: 16-Jähriger bricht Rekord von Bellingham

Der erst 16-jährige Jeremy Monga brach in England einen Rekord von Real-Star Jude Bellingham.
Jude Bellingham ist einen Championship-Rekord los: Leicester-Youngster Jeremy Monga schrieb am Samstag Geschichte. Mit 16 Jahren und 37 Tagen traf er gegen Preston North End und löste damit den Ex-Dortmunder (16 Jahre, 63 Tage) als jüngsten Torschützen der zweiten englischen Liga ab. Der große Moment folgte kurz nach seiner Einwechslung. Am Ende stand für Leicester dennoch eine 1:2-Niederlage.
Zweiter Rekord
Für Monga war es schon der zweite Rekord in wenigen Tagen: Bereits im Ligapokal hatte der Offensivspieler unter Teammanager Ruud van Nistelrooy als jüngster Startelf-Spieler der Vereinsgeschichte einen 59 Jahre alten Bestwert gebrochen.
Damit hat das Supertalent gleich zwei Meilensteine auf Anhieb aus den Geschichtsbüchern gelöscht – ein Auftakt nach Maß für seine noch junge Karriere.
