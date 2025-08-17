Lunch beim Team von LCR Honda. Der Rennstall aus Monaco und Italien verwöhnt seine Gäste nach Strich und Faden. Mozzarella di Bufala, Prosciutto, Pasta und Rotwein aus Montepulciano, aus den Lautsprechern die Hits von Eros Ramazzotti. „Dolce far niente“ in Spielberg, ein Kurzurlaub im Fahrerlager.
Ein teures Hobby für die Betreiber des Mittelständler-Teams, über 15 Millionen Euro kostet eine Saison. Mit größter Euphorie plaudern die Mechaniker aus dem Nähkästchen. Bis zu 320 km/h erreichen die Maschinen auf der langen Gerade, mit 60 Grad Neigung rasen die Fahrer um die Kurven, die 300 PS starken Motorrad-Raketen wiegen nur 157 Kilo.
Höllenmaschinen, die für ein Spektakel sorgen, sogar lauter als die Formel-1-Boliden sind. 128 Dezibel werden gemessen, vergleichbar mit einem Düsentriebwerk. Ein Lärmpegel, der geradezu als schmerzhaft empfunden werden kann.
Im Speedvergleich hinkt die MotoGP jedoch hinterher. Während Max Verstappen & Co. in rund 65 Sekunden um den Ring fliegen, brauchen Marc Marquez und seine Rivalen um 20 Sekunden länger. Das schmälert nicht die Attraktivität, die MotoGP-Rennen leben von Action, Spannung und Abwechslung. Bei der Formel 1 werden Überholmanöver zur Rarität, in der Motorrad-Königsklasse ist purer Nervenkitzel fast in jeder Runde garantiert.
