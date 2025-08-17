Im Speedvergleich hinkt die MotoGP jedoch hinterher. Während Max Verstappen & Co. in rund 65 Sekunden um den Ring fliegen, brauchen Marc Marquez und seine Rivalen um 20 Sekunden länger. Das schmälert nicht die Attraktivität, die MotoGP-Rennen leben von Action, Spannung und Abwechslung. Bei der Formel 1 werden Überholmanöver zur Rarität, in der Motorrad-Königsklasse ist purer Nervenkitzel fast in jeder Runde garantiert.