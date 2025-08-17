Glasner: „Dieses Gefühl würde ich nicht zulassen!“

Für Oliver Glasner ist die härtere Gangart im englischen Fußball Realität und kein Mythos. „In England wird in vielen Situationen, die in Deutschland als Foul gelten würden, einfach weitergespielt. Das verändert das Spielgefühl enorm“, erklärte der Teammanager von FA-Cup-Sieger Crystal Palace in der“ Süddeutschen Zeitung“. Schon bei seiner Ankunft in London sei er in einem zweistündigen Briefing „intensiv“ auf die Umstellung vorbereitet worden. In der Premier League seien Schiedsrichter „angehalten, nicht jeden Kontakt als Foul zu bewerten. Sie sollen das Spiel, so gut es geht, laufen lassen. Hier interessiert es keinen, ob es in der Champions League vielleicht eine etwas kleinlichere Auslegung gibt. Die englische Liga hat ihre eigene Identität und das gefällt mir.“