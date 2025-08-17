„Kenne keinen Indianer, der sich darüber aufregt“

Der Rauch des Lagerfeuers steigt langsam in den sternenklaren Himmel. Aus der Ferne hört man das Schnauben der Pferde, das leise Klirren von Sätteln. In der lauen Abendluft liegt der Duft von Holz, Leder und ein wenig Abenteuer. Für einen Moment fühlt sich Gschaid an wie irgendwo zwischen Montana und den Rocky Mountains.