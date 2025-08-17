Hackerangriffe: Ministerium mit Erklärungsbedarf

Am 13. August gibt es Alarm im Außenministerium von Beate Meinl-Reisinger (NEOS). Ein mögliches Datenleck wird entdeckt. „Es wurden umgehend Untersuchungen eingeleitet, um den Vorfall so schnell wie möglich aufzuklären. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Daten aus der Reiseregistrierung sowie der öffentlichen Website des Außenministeriums betroffen sein könnten“, heißt es aus dem Ministerium auf Anfrage der „Krone“. Der Umfang werde mit Nachdruck untersucht. Die zentralen IT-Systeme des Ministeriums seien nicht betroffen.