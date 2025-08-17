„Krone“ weiß: Das darf man im Gemeindebau (nicht)

Für Aufregung sorgte der aktuelle Fall, bei dem ein Hausbesitzer seine Wiener Gemeindewohnung unter der Hand vermieten wollte. Rund 13.000 Personen sind für eine Gemeindewohnung vorgemerkt. Günstiger Wohnraum wird also dringend benötigt. Dafür kommt die Allgemeinheit mit ihren Steuern auf. Umso ärgerlicher, wenn das jemand ausnutzt.