Müller allein in Kanada: Darum fehlt Ehefrau Lisa

Thomas Müller startet sein neues Abenteuer bei den Vancouver Whitecaps – jedoch ohne Ehefrau Lisa. Während der Ex-Bayern-Star in Kanada bereits eine Wohnung mitten in der Innenstadt bezogen hat, bleibt die Dressurreiterin vorerst in Deutschland.
Warum die Trennung auf Zeit? „Bis Dezember bleibe ich auf jeden Fall alleine hier. Ich bin ja auch wegen des Sportlichen gekommen. Die Saison bis Dezember ist sehr gestückelt und wir haben ja auch Länderspielpausen“, erklärte Müller der „Bild“. Zudem sei seine Frau „mitten in der Saison beim Dressurreiten“. Ein Umzug würde derzeit „keinen Sinn machen“.
Neues Leben in der Stadt
Privat ist es für den 35-Jährigen eine Umstellung: Statt ruhigem Landleben auf „Gut Wettlkam“ in Oberbayern gibt es nun Hochhaus-Alltag mit Blick auf das nächtlich beleuchtete Stadion – „in der Farbe Blau, aber trotzdem schön“, wie sich Müller einen Seitenhieb auf 1860 München nicht verkneifen kann. Hilfe im Haushalt benötigt er eigenen Angaben zufolge nicht: Staubsaugen und Kochen bekomme er allein hin.
Voller Fokus auf den Sport
Auch in Kanada bleibt Müller seiner Linie treu: Der Sport steht klar im Vordergrund. Schon vor seiner Ankunft ließ er sich die Handynummern seiner neuen Kollegen geben, um sich persönlich vorzustellen. Sonderbehandlung? Fehlanzeige. Für Müller heißt es also: neues Land, neue Liga, neue Wohnung – aber alte Einstellung: volle Konzentration auf den Fußball.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.