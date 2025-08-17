Vorteilswelt
Neues Abenteuer

Müller allein in Kanada: Darum fehlt Ehefrau Lisa

Fußball International
17.08.2025 07:36
Thomas Müller muss in Kanada ohne Ehefrau Lisa auskommen.
Thomas Müller muss in Kanada ohne Ehefrau Lisa auskommen.(Bild: Krone KREATIV/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Elizabeth Ruiz Ruiz, GEPA Pictures)

Thomas Müller startet sein neues Abenteuer bei den Vancouver Whitecaps – jedoch ohne Ehefrau Lisa. Während der Ex-Bayern-Star in Kanada bereits eine Wohnung mitten in der Innenstadt bezogen hat, bleibt die Dressurreiterin vorerst in Deutschland.

0 Kommentare

Warum die Trennung auf Zeit? „Bis Dezember bleibe ich auf jeden Fall alleine hier. Ich bin ja auch wegen des Sportlichen gekommen. Die Saison bis Dezember ist sehr gestückelt und wir haben ja auch Länderspielpausen“, erklärte Müller der „Bild“. Zudem sei seine Frau „mitten in der Saison beim Dressurreiten“. Ein Umzug würde derzeit „keinen Sinn machen“.

Neues Leben in der Stadt
Privat ist es für den 35-Jährigen eine Umstellung: Statt ruhigem Landleben auf „Gut Wettlkam“ in Oberbayern gibt es nun Hochhaus-Alltag mit Blick auf das nächtlich beleuchtete Stadion – „in der Farbe Blau, aber trotzdem schön“, wie sich Müller einen Seitenhieb auf 1860 München nicht verkneifen kann. Hilfe im Haushalt benötigt er eigenen Angaben zufolge nicht: Staubsaugen und Kochen bekomme er allein hin.

Voller Fokus auf den Sport
Auch in Kanada bleibt Müller seiner Linie treu: Der Sport steht klar im Vordergrund. Schon vor seiner Ankunft ließ er sich die Handynummern seiner neuen Kollegen geben, um sich persönlich vorzustellen. Sonderbehandlung? Fehlanzeige. Für Müller heißt es also: neues Land, neue Liga, neue Wohnung – aber alte Einstellung: volle Konzentration auf den Fußball.

