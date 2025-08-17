Müller allein in Kanada: Darum fehlt Ehefrau Lisa

Warum die Trennung auf Zeit? „Bis Dezember bleibe ich auf jeden Fall alleine hier. Ich bin ja auch wegen des Sportlichen gekommen. Die Saison bis Dezember ist sehr gestückelt und wir haben ja auch Länderspielpausen“, erklärte Müller der „Bild“. Zudem sei seine Frau „mitten in der Saison beim Dressurreiten“. Ein Umzug würde derzeit „keinen Sinn machen“.