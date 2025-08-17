Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ernte beginnt

Steirische Bauern: „War kein gutes Kürbisjahr“

Steiermark
17.08.2025 08:00
Dieser Tage starten bereits die ersten steirischen Bauern mit der Kürbisernte.
Dieser Tage starten bereits die ersten steirischen Bauern mit der Kürbisernte.(Bild: Pail Sepp)

In der Steiermark steht die Ölkürbis-Ernte vor der Tür. Viele Landwirte rechnen heuer wegen langer Trockenperioden mit deutlich weniger Ertrag. Die Qualität sollte aber stimmen, wie ein Rundruf zeigt.   

0 Kommentare

Der steirische Ölkürbis ist die Diva unter den heimischen Ackerkulturen, er gilt als anspruchsvoll und empfindlich. Während viele steirische Kürbisäcker in den vergangenen beiden Jahren sprichwörtlich „abgesoffen“ sind, war heuer das Gegenteil ein Problem, vor allem im Frühsommer.

„Bei uns hat es im ganzen Juni so gut wie nicht geregnet. Die Pflanzen haben viele Blüten abgeworfen“, erzählt Kürbisbauer Alois Schantl aus dem südsteirischen Weitersfeld an der Mur. „Es war eher ein schlechtes Kürbisjahr, ich rechne mit einer deutlich unterdurchschnittlichen Ernte.“ Aber immerhin: „Es sind zwar weniger und kleinere Kürbisse, aber die Kerne schauen soweit sehr schön aus“, so Schantl.

Zitat Icon

Ich traue mich noch nicht zu viel vorauszusagen, aber die durchschnittliche Menge von 700 Kilo Kernen pro Hektar, wie im letzten Jahr, werden wir heuer wohl nicht haben.

Franz Labugger, Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl

Trockenheit bei Schotterböden problematisch
Von der Trockenheit besonders betroffen waren die Süd- und Weststeiermark. „Es gibt Gegenden, wo es halbwegs gut aussieht, bei uns im Süden ist es teilweise aber ganz schlecht“, sagt Franz Labugger, der Obmann der Gemeinschaft steirisches Kürbiskernöl. Problematisch sei es vor allem auf leichten Schotterböden, die kaum Wasser speichern können. „Das sieht man in der Gegend auch beim Mais, der ist teilweise sehr kümmerlich“, so Labugger.

Fakten

In der Steiermark wurden heuer auf 9030 Hektar Ölkürbisse angebaut (vorläufiges Ergebnis laut Statistik Austria). Österreichweit sind es rund 35.500 Hektar.  

Doch auch in der Oststeiermark, wo die Trockenheit nicht so drastisch ausgefallen ist, hält sich der Optimismus in Grenzen: „Die Früchte sind eher klein, und ich habe massiv mit Ambrosia (eingeschlepptes Unkraut, Anm.) am Acker zu kämpfen“, sagt etwa Kürbisbauer Hannes Papst aus Loipersdorf. „Bei uns ist es zwar etwas besser als im Süden, aber ein ,Überjahr‘ wird’s auch nicht werden. Die Kürbisse sind relativ klein“, sagt Landwirtin Elisabeth Jöstl aus Schildbach bei Hartberg.

Die ersten Bauern beginnen bereits an diesem Wochenende mit der Ernte, in den nächsten zwei, drei Wochen werden die meisten folgen.

Porträt von Hannes Baumgartner
Hannes Baumgartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
186.433 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
154.579 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
127.123 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1869 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1695 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1538 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf