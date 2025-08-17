Steirische Bauern: „War kein gutes Kürbisjahr“

Doch auch in der Oststeiermark, wo die Trockenheit nicht so drastisch ausgefallen ist, hält sich der Optimismus in Grenzen: „Die Früchte sind eher klein, und ich habe massiv mit Ambrosia (eingeschlepptes Unkraut, Anm.) am Acker zu kämpfen“, sagt etwa Kürbisbauer Hannes Papst aus Loipersdorf. „Bei uns ist es zwar etwas besser als im Süden, aber ein ,Überjahr‘ wird’s auch nicht werden. Die Kürbisse sind relativ klein“, sagt Landwirtin Elisabeth Jöstl aus Schildbach bei Hartberg.